Lindsay Lohan e namorada comprarão anel de noivado em Paris

Parece que o amor bateu mesmo na porta de Lindsay Lohan. A atriz e sua namorada, a DJ Samantha Ronson, estão de viagem marcada para esta sexta-feira, 14, para Paris, onde irão escolher o anel de noivado, segundo informou o site do tablóide britânico Mirror nesta quinta, 13. O anúncio oficial será feito após o retorno do casal para Londres. Veja também Lindsay Lohan desiste de filme sobre Charles Manson Um fonte declarou ao Mirror que as duas "estão em Londres para, primeiramente, ajudar a carreira de Samantha por aqui. Nesse meio tempo, elas planejaram uma passadinha em Paris, com jatinho particular, para visitar duas joalherias com o desenho final do anel de noivado". Samantha discotecou na noite de quarta como convidada na casa noturna Chinawhite. A DJ ainda tem uma série de trabalhos na capital. Ainda sobre o noivado, a fonte disse Lilo e Sam "estão naturalmente muito animadas". Lindsay passou o ano de 2007 fora dos holofotes de Hollywood em clínicas de reabilitação, e, desde que começou seu relacionamento com Samantha, não é mais vista em boates, flagrada bêbada ou em páginas de fofoca. Com o objetivo de reconstruir sua carreira, a atriz aceitou o convite para uma ponta no seriado de comédia Ugly Betty, da rede de televisão ABC.