Lindsay Lohan é libertada de prisão sob fiança

A atriz americana Lindsay Lohan foi libertada sob fiança, após se entregar à Polícia devido a um acidente de trânsito ocorrido em maio, na qual estava supostamente embriagada, informou a imprensa americana. Lindsay, de 21 anos, foi libertada pagando uma fiança de US$ 30 mil (€ 22 mil), quatro dias após ter deixado o centro de desintoxicação e reabilitação onde permaneceu por seis semanas após o incidente. A estrela deverá comparecer diante do juiz em 24 de agosto. Quando sofreu o acidente, em maio, a atriz dirigia seu carro pela mítica Sunset Boulevard, em Beverly Hills, e sem motivo aparente saiu da pista e se chocou contra uma cerca, segundo a imprensa. Uma pessoa de identidade desconhecida levou a atriz a um hospital próximo, onde recebeu tratamento para lesões leves no tórax, de acordo com o jornal Los Angeles Times. No hospital, acabou detida e levada para a delegacia de Beverly Hills, luxuoso bairro próximo a Hollywood. Segundo o site do Escritório do Xerife do Condado de Los Angeles, a atriz se entregou às 16h (22h de Brasília) de quinta-feira e foi libertada uma hora depois, após pagar fiança.