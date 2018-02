Lindsay Lohan é levada a hospital após bater seu Porsche contra caminhão

LOS ANGELES - A atriz Lindsay Lohan foi levada a um hospital nesta sexta-feira depois de bater o seu Porsche contra um caminhão de 18 rodas em uma rodovia na Califórnia, Estados Unidos, afirmou o site de notícias de celebridades TMZ.

A polícia confirmou que Lohan se envolveu no acidente, mas não deu mais detalhes sobre seu estado de saúde ou o carro. A TMZ disse que a atriz não ficou gravemente ferida, mas que foi levada ao hospital por precaução.

O portal TMZ, citando fontes não identificadas, disse que Lohan estava dirigindo o seu Porsche preto na rodovia Pacific Coast, a oeste de Los Angeles, e colidiu com o caminhão. O porta-voz da atriz não estava imediatamente disponível para comentar.

Lohan, de 26 anos, passou por vários problemas legais e pessoais desde 2007, incluindo passagens por clínicas de reabilitação, cadeia e tribunais. Ela foi liberada em março de quase cinco anos de liberdade condicional formal por ter dirigido embriagada e posse de cocaína.

Atualmente, a atriz interpreta Elizabeth Taylor no filme "Liz & Dick", baseado no romance de Taylor com o ator Richard Burton. Recentemente, ela participou do programa "Saturday Night Live" e foi convidada da comédia "Glee".

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)