Lindsay Lohan é eleita a pior atriz de 2007 Como se 2007 pudesse ficar ainda pior para Lindsay Lohan, a novidade agora é esta: o público de cinema classificou-a como a atriz de pior desempenho no ano. Em uma pesquisa online realizada pelo Moviefone, serviço norte-americano de informações sobre cinema, pertencente ao site da AOL, 58 por cento dos eleitores deu a Lohan essa dúbia honraria pelo papel de uma mulher fugindo de um assassino sádico no fiasco de bilheteria "Eu sei quem me matou". A pesquisa, da qual tomaram parte mais de 3,8 milhões de eleitores, trouxe mais notícias ruins para a estrela que recentemente passou um breve período na cadeia por ter dirigido embriagada e estar em posse de cocaína. Ela também se submeteu voluntariamente este ano a um programa de recuperação contra as drogas. Um outro filme de Lohan, "Ela é Poderosa" (Georgia Rule, no original), terminou em segundo lugar entre os eleitores na categoria de maior desperdício de 10 dólares num tíquete de cinema. E qual foi o número 1 entre os maiores desperdícios? "Norbit", uma comédia pastelão com Eddie Murphy. Os eleitores tinham cinco opções de voto para cada categoria. Dois sucessos de bilheteria ficaram entre os que mais valeram o dinheiro gasto no cinema: o sangrento épico de guerra "300", com 28 por cento dos votos, seguido de "Transformers: o Filme" (Transformers), com 26 por cento.