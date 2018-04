Lindsay Lohan é alvo de ação judicial por perseguição de carro Uma mulher de Los Angeles que estava num carro que Lindsay Lohan é acusada de ter perseguido pelas ruas da cidade em julho entrou com uma ação contra a atriz na terça-feira, afirmando que o comportamento dela poderia ter provocado ferimentos ou mortes. Tracie Rice pede indenização de valor não especificado por agressão e estresse emocional provocado pela atriz de 21 anos, que, após a perseguição na madrugada, foi presa e acusada de dirigir embriagada. Lohan foi detida na madrugada de 24 de julho pela polícia de Santa Monica, Califórnia, uma comunidade de praia no condado de Los Angeles. Foi a segunda vez em poucas semanas que a atriz foi acusada de dirigir embriagada. A ação diz que Rice era passageira no carro conduzido por Michelle Peck, mãe da assistente pessoal de Lohan, que se demitira do cargo horas antes. A ação descreve uma perseguição em alta velocidade, durante a qual Rice e Peck acharam que poderiam ser sequestradas ou alvejadas por tiros. Peck levou o carro supostamente dirigido por Lohan diretamente para a delegacia de polícia de Santa Monica, onde policiais interrogaram todos os envolvidos e detiveram a atriz. Lohan foi acusada de dirigir sob o efeito de álcool, posse de cocaína e dirigir com licença suspensa. Na época, ela usava um bracelete de monitoramento de ingestão de álcool, pois tinha deixado recentemente uma clínica de reabilitação. O advogado de Lohan emitiu um comunicado dizendo que a atriz sofrera uma recaída e estava recebendo tratamento médico. Os filmes recentes de Lohan, "Ela é a Poderosa" e "Eu Sei Quem Me Matou", foram fracassos de bilheteria. Em maio ela bateu seu carro e foi presa por suspeita de dirigir embriagada. Ela entrou para um programa de reabilitação de 45 dias e recebeu alta em meados de julho, dias antes da perseguição de carro. Lindsay Lohan chegou ao estrelato ainda criança em filmes da Disney como "Operação Cupido" e "Sexta-feira Muito Louca".