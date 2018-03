Lindsay Lohan deixa clínica, mas monitorada por tornozeleira A atriz Lindsay Lohan deixou uma clínica de reabilitação de álcool e drogas após completar o programa de 45 dias, mas usará uma tornozeleira de monitoração, informou a revista People. A atriz comemorou seus 21 anos na clínica, que fica em uma rica comunidade na costa litorânea de Malibu. Ela está agora participando de um programa externo que inclui encontros no grupo Alcoólicos Anônimos, consultas e testes diários, disse a agente de Lohan, Leslie Sloane, em um comunicado publicado no site da revista no domingo. "Ela está usando uma tornozeleira, então não há dúvidas de que ela estará sóbria caso vá dançar ou jantar em um lugar onde bebidas alcoólicas são servidas", disse Sloane. "Ela está indo muito bem. Lindsay está dando duro na sua abstinência e nós todos estamos ajudando." Sloane disse à People que usar a tornozeleira foi uma decisão "voluntária" de Lohan. A porta-voz não estava disponível imediatamente para comentar o caso. A atriz, amiga de outras celebridades problemáticas como Paris Hilton e Britney Spears, deu entrada na clínica no final de maio, após bater sua Mercedes-Benz conversível e ser presa por suspeita de dirigir embriagada. Foi sua segunda internação em uma clínica do gênero neste ano. Ela participou dos filmes "Sexta-Feira Muito Louca", "Herbie: Meu Fusca Turbinado", "Meninas Malvadas" e do ainda inédito "I Know Who Killed Me".