Lindsay Lohan deixa clínica com 'detector de álcool'

A atriz americana Lindsay Lohan saiu neste fim de semana do centro de reabilitação Promises, em Malibu, após mais de seis semanas de tratamento, informou nesta segunda-feira, 16, a imprensa internacional. A edição digital da revista americana People informou que Lindsay encerrou o tratamento na sexta-feira, 13, após ser internada em 28 de maio. A partir de agora, a atriz seguirá um "programa de reabilitação exterior", o que inclui "várias reuniões com o grupo Alcoólicos Anônimos, tratamentos e testes diários". Lindsay foi internada na Promises, na Califórnia, após sofrer um acidente de carro enquanto, aparentemente, dirigia sob efeitos de drogas. Um dia após o acidente, em Beverly Hills, a atriz foi fotografada desmaiada, enquanto era ajudada por amigos, após sair de outra festa. O acidente, no qual Lindsay não sofreu ferimentos graves, ocorreu quando a atriz se chocou contra uma mureta e uma árvore. Segundo o site de fofocas Tmz.com, ela havia cheirado cocaína e tinha no sangue o dobro do nível de álcool permitido quando foi detida, em 26 de maio. A representante da atriz, Leslie Sloane, afirmou em comunicado divulgado no domingo que, por "decisão própria, a atriz decidiu usar um utensílio no tornozelo que controla os níveis de álcool para poder se manter sóbria". A jovem celebridade usará o utensílio, "em parte para que não haja dúvidas sobre sua sobriedade se decidir sair para dançar ou jantar em um lugar no qual são vendidas bebidas alcoólicas", afirma a nota. Sloane indicou que a atriz "está muito bem e trabalhando duramente em sua sobriedade". No sábado, a atriz esteve em um clube em Las Vegas, Pure Nightclub, onde apareceu com o "controlador" no tornozelo e bebeu um energético. Lindsay Lohan nasceu em Nova York e fez sua estréia nas telonas em Operação Cupido (1998). A fama veio, no entanto, depois da atuação em Meninas Malvadas (2004) e Herbie - Meu Fusca Turbinado (2005). No ano passado, atuou em A Última Noite, o último filme do cineasta Robert Altman, que morreu em novembro de 2006. Em breve poderá ser vista nas telonas do País em Ela é Poderosa, ao lado de Jane Fonda.