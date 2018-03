Lindsay Lohan chega a necrotério para trabalhar, na hora certa

A problemática estrela estava vestida de preto e chegou antes do horário de início, às 7h, no necrotério do condado de Los Angeles para começar o serviço à comunidade determinado pela Justiça. Ela fará tarefas como limpar banheiros, o chão e esvaziar latas de lixo.

A atriz de "Meninas Malvadas", de 25 anos, esteve em liberdade condicional como parte de sua sentença por ter roubado um colar de ouro de uma joalheria no início deste ano, mas na quarta-feira uma juíza revogou a liberdade condicional depois que ela falhou em atender adequadamente a punição de serviços à comunidade em um centro de mulheres em Los Angeles.

A juíza mandou Lohan para o necrotério e marcou uma nova audiência para 2 de novembro para decidir se a atriz, de fato, violou a liberdade condicional e, como resultado, poderia ir para a cadeia.

Estava previsto que Lohan começasse a trabalhar no necrotério na quinta-feira, mas ela chegou atrasada. Seu porta-voz atribuiu o atraso à confusão sobre a localização da entrada do necrotério e a jornalistas que a esperavam no local.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)