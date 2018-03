LINCOLN LIDERA LISTA DO BAFTA O ator espanhol Javier Bardem e os filmes Lincoln e Os Miseráveis estão entre os indicados para o prêmio Bafta, considerado o Oscar britânico- que será entregue no dia 10 de fevereiro, na Royal Opera House, de Londres. A Academia Britânica de Cinema anunciou ontem a lista de candidatos à prestigiosa honraria. Lincoln, o filme sobre o presidente dos EUA dirigido por Steven Spielberg, é a obra com maior candidatos ao prêmio britânico, dez no total. Os Miseráveis tem nove indicações na premiação, assim como As Aventuras de Pi. O espanhol Bardem concorre ao prêmio de melhor ator coadjuvante por sua atuação em 007 - Skyfall. / EFE