'L'illustre Molière' lidera indicação a prêmio de teatro

As peças "Cabeça de Papelão", "Francesca", "Mistero Buffo", "Eu vi o sol brilhar em toda sua glória", "A travessia de Kalunga Grande", "Hécuba", "Vermelho", "Bichado" e "Ifigênia" também constam da relação divulgada.

No Rio, quatro montagens apareceram duas vezes, em categorias diversas: autor, direção, ator, atriz, iluminação, música e categoria especial (na qual cabem diferentes áreas de atuação). São elas: "As Mimosas da Praça Tiradentes", "Obsessão", "A primeira vista" e "Adeus à carne ou go to Brazil". Gustavo Gasparani, Tonico Pereira, Drica Moraes e Kelzy Ecard estão entre os atores destacados.

As peças "Quebra-Ossos", "Negra Felicidade", "Nada", "Querida Helena Sergueievna", "Farnese de Saudade", "Os Mamutes", "O Auto da Compadecida" e "Modéstia" figuram na lista com uma indicação cada.

Nas categorias especiais, foram lembrados, em São Paulo, os processos de criação do espetáculo da Cia. São Jorge de Variedades "Barafonda" e, da Companhia Antropofágica, "Máquinas de Intervenção Urbana". Já no Rio, a reforma e reabertura dos teatros Tereza Rachel (atual Net Rio) e Serrador.

O júri de São Paulo foi formado por Alexandre Mate, Carlos Colabone, Marici Salomão, Noemi Marinho e Mario Bolognesi; o do Rio, por Ana Achcar, Bia Junqueira, João Madeira, Macksen Luiz e Sérgio Fonta. Os jurados analisaram espetáculos que estrearam de janeiro a julho. Eles vão concorrer com a lista do segundo semestre. A premiação será em 2013. Criado em 1989, o Prêmio Shell é o mais importante do País na área teatral. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.