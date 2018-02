Lilliput em São Paulo

Criado em ambiente literário - por sua casa circulavam autores como Felisberto Hernández -, Marco Maggi parecia, enfim, destinado à literatura. E, de certo modo, as pequenas figuras que formam esse mundo intimista do artista evocam uma narrativa verbal, um vínculo com a linguagem literária, ainda que sem o compromisso da lógica. Não há mensagens cifradas nessa "frase com três cantos" de Maggi. Há, sim, a exemplo de sua instalação 'site specific' da Bienal de Veneza, uma linguagem abstrata que desafia o espectador a fazer associações de caráter subjetivo, não necessariamente sintonizadas com a sintaxe do autor.

Escanear esses trabalhos é trabalho para um míope, disposto a penetrar nessa dimensão microscópica para ver o macrocosmo. Tanto que a instalação na mostra italiana, feita com pequenos pedaços de papel, lápis e varetas, chama-se, apropriadamente, Global Myopia (Miopia Global). Não se trata de uma crítica à incapacidade de ver mais adiante, como se supõe, mas o contrário. Maggi convida a olhar o que está próximo. "Em Veneza, as pessoas entram na sala e, aparentemente, sentem-se logradas por estar num ambiente branco, achando que se trata de uma brincadeira conceitual", diz o artista, referindo-se à discreta presença material daqueles desenhos singelos, feitos de fragmentos de papel, na exposição - mostra que caberia toda numa mala de mão.

Os circuitos de Maggi evocam os da artista venezuelana (de origem alemã) Gego (1912-1994) - em particular sua série Reticulárea, sua obra mais popular, rede de peças modulares de aço que se expande pelo ambiente. Numa das paredes da Galeria Nara Roesler, Maggi lida com a mesma questão de Gego, a da obra que revela o espaço circundante, convidando o observador a acompanhar o desenho das cordas tensionadas por um conjunto de lápis fixado perpendicularmente à parede.

Maggi confirma esse interesse pelo trabalho de Gego, acrescentando que, a exemplo dela, o que pretende, ao intervir no espaço expositivo, é criar uma outra realidade espacial. Não um espaço negativo carregado de metáforas e alegorias, como se vê nas instalações contemporâneas, mas um espaço que convide o espectador à contemplação, ao exercício de se adaptar a um desenho de dimensão diminuta para ver melhor. "Não sou pessimista nem acho que estejamos à beira do apocalipse", admite, o que justifica sua aproximação com a vanguarda suprematista do começo do século passado - notadamente Malevitch - comprometida com a construção de um mundo novo pela arte.

Quando usa a cor, Maggi o faz com parcimônia, como na "escada" cromática de cinco metros de altura feita de papel Fanfold branco. Contra a parede branca, ela desaparece, como nas melhores obras do suprematismo malevitchiano, deixando apenas os degraus pintados (com cores primárias ou preto) à vista, provocando um efeito intrigante ao tornar obscura a estrutura da escada. Esse senso de humor refinado dialoga com o de seu amigo brasileiro, o escultor Waltercio Caldas, que está com uma mostra no Instituto de Arte Contemporânea e mantém forte vínculo com a tradição, adensando sua relação com a história da arte.

Maggi diz que as pequenas estruturas geométricas recortadas no papel não são signos indecifráveis. "Quero tentar a alta indefinição", sintetiza. "O que me interessa é o espaço entre as palavras, muito mais que a semântica." Isso significa que os recortes de papel, ao formar um desenho diminuto, conduzem à fronteira do visível para que o olho transcenda. Como na Reticulárea de Gego, o uso da repetição leva o espectador a perceber as peças como obras sem fim. É uma visão epifânica que contrasta com a visão ordinária das obras caracterizadas pela monumentalidade presentes em bienais. Maggi esteve nas maiores (a Bienal de São Paulo, em 2002) e entrou nos museus mais importantes (MoMA, Whitney, Guggenheim) sem precisar aumentar a escala. "O que me interessa é uma intimidade objetiva, criar um espaço que permita o diálogo, que é difícil numa escala em que alguém se sinta pequeno."