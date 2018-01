Lillian Witte Fibe é a nova apresentadora do 'Roda Viva'

O Roda Viva, programa de entrevistas da TV Cultura será comandado a partir de junho pela jornalista Lillian Witte Fibe. O programa vinha sendo apresentado nos últimos meses por Carlos Eduardo Lins da Silva, após o afastamento de Paulo Markun, diretor da emissora. O último 'Roda Viva' gravado por Lins da Silva vai ao ar na segunda-feira, 21, e até a entrada de Lillian haverá um rodízio de apresentadores da TV Cultura no comando do programa. Lillian se destacou na televisão como apresentadora e editora-chefe do Jornal da Globo. Foi também repórter, comentarista econômica, editora e apresentadora do Jornal Nacional. Trabalhou ainda no Jornal do SBT, na Rede Bandeirantes, nos jornais Folha de Folha de S. Paulo, Gazeta Mercantil e Jornal do Brasil. Foi comentarista de economia nas rádios Excelsior e Bandeirantes AM. Na Internet, foi diretora-responsável de noticiário multimídia e interativo do Portal Terra, onde desenvolvia também um trabalho em vídeo, além de ter sido âncora do UOL News.