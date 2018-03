Lilia Cabral estreia hoje nos cinemas em 'Divã'

Vindo na esteira do sucesso de Se eu Fosse Você 2, o longa dirigido por José Alvarenga Jr. (Os Normais) é a maior aposta da Globo Filmes para o semestre. "O fenômeno de Se eu Fosse Você 2 acontece de 10 em 10 anos no Brasil", falou Alvarenga na coletiva de imprensa de Divã. "Imagino que as pessoas estejam muito dispostas a ir ao cinema agora, mas não tenho como falar em milhões ainda." Além de Lilia Cabral, atores como José Mayer, Cauã Reymond e Reynaldo Gianecchini emprestaram seus rostos globais para o projeto.

Gianecchini disse que, a princípio, recusou o papel. "Fazer mais uma vez um mocinho bonito não seria interessante nem adicionaria muita coisa para a minha carreira, mas quando li o roteiro me apaixonei e queria poder ajudar a contar essa história."

Lilia, que já havia participado da adaptação para o teatro de Divã, aposta na veracidade dos personagens e na identificação que cada espectador pode ter com cada um deles. "Não é nada fantasioso. Fizemos sessões em faculdades onde meninas ligavam para as mães logo após o filme dizendo ao que elas deveriam assistir, pois se identificariam com o meu personagem", falou, orgulhosa.

Segundo Alvarenga, o filme consumiu dois anos da vida de seus produtores. Mas as cenas em que Lilia aparece frente a frente com o psicanalista foram filmadas em apenas um dia. "Foram 20 cenas em que a Lilia deveria demonstrar diversas emoções. Fizemos dessa maneira proposital para que a inconstância de todo um dia fosse passado para as telas." Lilia Cabral teve de podar sua interpretação e divide os méritos com o diretor: "Tive de diminuir meus gestos e interiorizar mais a personagem. O Alvarenga me ajudou muito nisso." A mescla de drama e humor parece ser a receita para o sucesso do filme. As informações são do Jornal da Tarde.