Lília Cabral em mais uma comédia hilariante

A estrela da peça é considerada uma das maiores atrizes brasileiras em atividade; o autor é Newton Moreno e o diretor, João Fonseca, ambos premiados; as críticas, positivas, ressaltam o alto nível da trupe que transita pelo universo de Maria (Leopoldo Pacheco, Silvia Poggeti, Dani Barros, Fernando Neves, todos em mais de um personagem, o galanteador, o coronel, a cúmplice, a mãe, a aproveitadora, o pai).

Resultado: os ingressos somem da bilheteria, tal qual água no sertão nordestino, onde a narrativa se situa. Nada que tire do lugar a cabeça de Lilia, também produtora do espetáculo. "Podem pensar que cheguei a um estágio em que ninguém vai falar mal de mim, porque venho de um espetáculo que ficou três anos em cartaz, mas não é nada disso", revela a atriz, referindo-se a Divã, peça que virou filme e será série da TV Globo. "Se fosse assim, perderia o sentido."

O texto, terceiro de Moreno encenado no Rio, foi escrito para Lilia, que capricha no sotaque nordestino. Caritó é a prateleira no alto das paredes das casas sertanejas que contém objetos que devem ficar longe das crianças. Apesar de debochada e desafiar o pai opressor a todo momento, Maria do Caritó é inatingível para os humanos, por ter sido prometida a um santo que não existe.

Ganhou status de santa, mas o rejeita: tudo o que queria era apagar "o fogareiro debaixo da saia" com um homem que nunca chega. É por um bom marido que ela clama, mas quem acaba cruzando seu caminho é um aproveitador. "Ela é como o povo brasileiro", "ingênua, acredita em tudo, nunca perde a fé", parece a Cabíria de Fellini, compara João Fonseca. O público torce por Maria, quer que encontre um amor verdadeiro, e teme por ela, quer protegê-la dos perigos do mundo.

Lilia sabe que sua exposição na TV e no cinema chama público, mas prefere não se deitar na cama do sucesso, feita ao longo de 30 novelas, 6 filmes e 15 peças de teatro. "Estamos fazendo teatro puro. É uma história lúdica e os sentimentos são próximos do público. Nós crescemos acompanhando essa cultura popular. Gosto dessa carpintaria, de pegar a madeira e transformá-la numa cômoda. É muito diferente de TV e cinema: a cabeça trabalha o tempo inteiro."