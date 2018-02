Lília Cabral concorre ao Emmy

A atriz Lília Cabral foi indicada ontem, em Cannes, na França, para o Emmy, considerado o Oscar da televisão. Ela vai concorrer na categoria melhor atriz por seu papel em Viver a Vida, apresentada na TV Globo. Lília vai disputar o troféu com a inglesa Helena Bonham Carter, a alemã Iris Berben e a sul-africana Lerato Moloisane. A emissora brasileira teve outras quatro produções indicadas à premiação, nas categorias pograma de arte com o especial Por Toda a Minha Vida: Cazuza; programa infanto-juvenil com Do-Ré-Mi-Fábrica; minissérie com Som & Fúria; e documentário com Kuarup. Os vencedores serão anunciados no dia 22 de novembro. / EFE