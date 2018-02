Lígia Cortez estreia 'Mulheres que Bebem Vodka' em SP

Na Cidade do México, Joanna (Patrícia) decide transformar seu romance autobiográfico no filme Estação Varsóvia. Ewa (Selma Egrei), amiga de Joanna, é responsável pela produção do longa e está escolhendo as atrizes que estarão na adaptação, uma coprodução entre México e Estados Unidos. É a partir desse momento que as duas e as outras três mulheres se encontram. Aniela (Maria) e Bárbara (Martha) se candidatam ao papel de protagonista. A elas se junta Concha (Regina), assistente de Ewa em seu estúdio e única mulher não polonesa das cinco.

Com exceção de Concha, as outras personagens são amigas que se conheceram deixando a Polônia. Durante o processo da escolha da atriz principal, cria-se um jogo: a história real da vida das personagens se mescla coma tramado romance que está sendo levado ao cinema. A origem das mulheres e seus passados passam a ser apresentados com fragmentos imaginados por elas.

Para a diretora Lígia Cortez - que também é atriz, mas não atua na peça -, a mistura é o retrato do maior desejo dessas estrangeiras: o pertencimento. "Elas estão lutando para fazer parte da cultura dessa sociedade. Ao longo de todo o texto, é notável uma grande sensação de exílio", explica. Embora se tratem de personagens de outros países, a produção optou por não utilizar nenhum sotaque. "O México e a Polônia que aparecem no espetáculo são do imaginário. Estudamos e construímos as referências. Não há a intenção de reproduzir".

Sobre o interesse em montar um texto mexicano, a diretora explica que foi um desejo compartilhado com a atriz Martha Nowill, sua ex aluna de teatro. "Nós queríamos fazer uma peça juntas. Como eu tinha trabalho numa antologia de textos sul-americanos e havia feito a montagem de outro texto mexicano, escolhemos essa comédia", diz. O incentivo foi reforçado graças à parceria de Lígia com o autor, Victor Hugo Banda. A diretora conheceu o dramaturgo, que morreu de leucemia em 2008, numa viagem ao México e organizou com ele intercâmbios entre peças nacionais e mexicanas. As informações são do Jornal da Tarde.

Mulheres que Bebem Vodka - Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112). Tel. (011) 3113-3651. Estreia hoje. Até 11/11. De terça a quinta-feira, às 19h30. Ingressos: R$ 15. 14 anos.