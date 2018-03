Líderes em audiência, canais infantis perdem a vez no HD Após muito propagar a sigla HD (Hight Definition) em suas campanhas de marketing, ampliando em progressão geométrica o número de sintonias em alta definição, as operadoras de TV paga vão desacelerar homeopaticamente a bandeira do HD. Os canais que mereciam primazia nesses investimentos já estão aí, liderados pelos gêneros de esportes e filmes. Na sequência, estão canais focados em natureza e/ou aventuras, e canais de grandes espetáculos - vide o Multishow HD, lançamento mais recente em tal tecnologia.