Líder do Travis faz show de disco solo

O líder e cantor da banda escocesa Travis, Fran Helay, vai estrear show do seu álbum solo, batizado de Wreckorder, em Nova York e Vermont, em novembro. O disco conta com participações de Paul McCartney e Neko Case. Autor da maioria das canções do Travis, Helay também assina os dez temas do CD, incluindo o single Buttercups. No álbum, que já foi lançado, McCartney toca baixo na faixa Holiday, com estilo semelhante às composições do grupo escocês.