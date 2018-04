Líder do Jethro Tull se apresentará em SP em maio O líder do pioneiro grupo de rock progressivo Jethro Tull, Ian Anderson, anunciou ontem uma apresentação única em São Paulo, no dia 14 de maio, no Credicard Hall. Anderson esteve pela última vez no País em 2007. Com mais de 40 anos de carreira, tocará sucessos de sua lendária banda, como "Aqualung" e "Living in the Past", acompanhado por Florian Opahle (guitarra), Scott Hammond (bateria), John O?Hara (teclado) e David Goodier (baixo). O grupo também apresentará novas músicas de seu próximo CD. Anderson é um visionário do rock: em 1974, no álbum "War Child", compôs "Skating Away on the Thin Ice of a New Day", sobre o aquecimento global. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.