Líder do Black Eyed Peas se diz 'nervoso' com estréia solo NOVA YORK (Billboard) - O líder do Black Eyed Peas, will.i.am, disse estar "muito entusiasmado e nervoso ao mesmo tempo" com sua estréia como artista solo, com o lançamento, no dia 25 de setembro, do álbum "Songs About Girls". "Eu pensei: como e por que eu deveria lançar um projeto solo? Podia só fazer um outro disco do Black Eyed Peas", disse ele à Billboard.com. A idéia, disse ele, foi fazer de "Songs About Girls" um trabalho conceitual e semi-autobiográfico, "em que todas as músicas contêm uma história sobre se apaixonar, se desapaixonar, tentar se apaixonar de novo, de destruir o amor e de dar início a uma nova situação". O álbum conta com a participação de apenas um convidado, Snoop Dogg, na faixa "Donque". Além das 12 músicas do disco, will.i.am gravou videoclipes para oito faixas e juntou-as em um "filme sobre fazer um filme", que vai acompanhar o CD. O cantor pretende apresentar algumas das músicas do álbum solo ao vivo nos shows do Black Eyed Peas, na turnê internacional de dois meses que começa no dia 4 de setembro em Israel, e que vai passar pelo Brasil, além de Europa, Ásia, África, Austrália, México e outros países da América do Sul. Segundo o cantor, a turnê não vai passar pela América do Norte porque, como o grupo não tem material novo, os fãs "não aparecem" nas apresentações.