Lidell evoca Prince em novo álbum A voz até sugere um crooner, daqueles curtidos nos clubes enfumaçados de jazz e blues. O som, no entanto, está anos-luz distante da limpidez de um piano, baixo e bateria. Jamie Lidell é um homem-máquina. Produtor de mão cheia, seu estímulo é explorar texturas que justifiquem a pulsão a todo instante, como mostra no recém-lançado Jamie Lidell. O branquelo inglês, ícone de uma vanguarda eletrônica aflorada em Berlim, nunca se deixou enganar: seu farol está em Prince. É de toda aquela miscelânea pop, com pé firme no R&B, que nascem seus argumentos mais convincentes.