LIÇÕES DE UMA MOÇA CHAMADA GENI Gilberto Gil viu longe quando disse em entrevista recente para este jornal que, ao contrário dele próprio, um tropicalista por ideologia e formação hoje mais interessado em visitar os recantos do País, Chico Buarque e Caetano Veloso eram espécies em evolução. As linguagens de ambos não pararam no tempo, segundo Gil. As explicações que sustentam sua tese são muitas. Quando disse isso, as referências de Gilberto Gil eram discos, não shows. E Chico entra agora na fase de shows, lugar em que as peças do jogo são outras.