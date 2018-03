Lições de maturidade artística

Aconteceu com Yo-Yo Ma há algumas semanas no Teatro Cultura Artística em São Paulo e repetiu-se com Antonio Meneses na última sexta-feira, no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão. O repertório escolhido era excelente em ambos os casos; as interpretações, de quase absoluta excelência (e aí vale a observação de que, se Yo-Yo Ma tem, além do talento, uma inegável força midiática planetária, Meneses está hoje consolidado como um dos grandes violoncelistas da atualidade e faz música de igual qualidade). O encadeamento das obras é que provocou um anticlímax, tanto em São Paulo como em Campos. No primeiro caso, Le Grand Tango de Astor Piazzolla soou mais frouxo do que é de fato, porque se seguiu a uma luminosa interpretação da notável sonata para violoncelo de Shostakovich. Em Campos, a vítima foi a sonata do compositor norueguês Edvard Grieg, cujo centenário de morte é lembrado este ano. O esplendor formal da segunda sonata de Brahms em fá maior, opus 99, é tamanho que a peça do norueguês que foi amigo de Nepomuceno pareceu descosida. Claro, Meneses valorizou ao máximo as belas melodias que se sucedem, quase num patchwork de sabor hollywoodiano. Nada, porém, naquela noite, comparou-se à interpretação da segunda sonata de Brahms. É de entusiasmar o entrosamento do violoncelista com seu parceiro, o excepcional pianista suíço Gerard Wyss. Juntos, eles já gravaram vários CDs, o último deles, com peças de Schubert e Schumann, disponível em edição nacional do selo Clássicos. Foi, sem dúvida, a prova de fogo de um duo curtido em muitos anos de convivência. Aqui Brahms combina uma escrita pianística complexa e orquestral com exigências técnicas quase intransponíveis ao cello (tanto que, de suas obras tardias, esta, de 1886, não caiu logo no gosto, mesmo do público mais cultivado que o rodeava). Ao que tudo indica, o compositor escreveu-a para um violoncelista amigo, Walter Niemann, particularmente virtuoso. Segundo testemunhos contemporâneos, Niemann possuía uma sonoridade tão grande e luminosa que podia facilmente destacar-se acima de um fortíssimo do piano - proeza que acontece com freqüência nesta obra-prima e à qual não se furtaram nem Wyss, com um toque seguríssimo, e a bela sonoridade do violoncelo de Meneses. Uma observação: teria se encaixado melhor no espírito do recital a terceira sonata para violoncelo do checo Bohuslav Martinu, que Antonio Meneses interpretou de modo notável no Espaço Cultural CPFL, em Campinas, no último dia 30 de junho (acompanhado pela ótima pianista brasileira Celina Svrinsk). Até porque as três peças assinadas pela maior pedagoga do século 20, Nadia Boulanger, interpretadas em Campinas e em Campos, constituiriam a ponte exata para a linguagem ao mesmo tempo moderna e acessível de Martinu. Pela diminuta amostra, Nadia, aliás, teria se dado bem na composição (parece que ela decidiu-se pelas aulas para dar espaço à irmã compositora Lili). Mas o fim de semana em Campos, quase inteiramente dominado pelo frisson que provocou a passagem de Dame Kiri Te Kanawa pela Serra da Mantiqueira, deu espaço para outro concerto de ótima qualidade. A violonista norte-americana Sharon Isbin, a caminho dos 51 anos que completa em agosto próximo, construiu um belo recital na acolhedora Capela do Palácio de Inverno do Governo do Estado a partir das ambigüidades do instrumento. O violão transita historicamente entre as origens populares e as salas de concerto, para as quais foi levado por Andrés Segovia. Com uma amplificação delicada que cumpriu corretamente a função de tornar audíveis todas as frágeis sonoridades do instrumento, Isbin - uma notável virtuose, da mesma geração de Manuel Barrueco e dos nossos irmãos Assad - dividiu as atenções da atenta platéia com algumas atrevidas carpas que insistiam em mergulhar ruidosamente no ''''lago'''' em forma de linha d''''água que dá a ilusão de sustentar toda a capela (um projeto magnífico de Paulo Mendes da Rocha, aliás). Com uma técnica irretocável, ela passeou entre peças de sabor mais popular - como Batucada, do uruguaio-brasileiro Isaias Sávio, e Uirapuru, de Galdencio Thiago de Mello - com incursões mais ambiciosas, como El Decameron Negro, que o compositor cubano Leo Brouwer compôs especialmente para ela, ou Seven Desires for Guitar, do chinês Tan Dun. Os desejos de Tan Dun são na verdade uma pequena suíte de alguns temas de seu ótimo concerto para violão e orquestra, dedicado a Isbin e que ela gravou sete anos atrás. Estas obras foram o ponto alto de um recital que também mergulhou no ''''mainstream'''' violonístico mais conhecido do grande público, com clássicos como Recuerdos de Alhambra, de Tarrega, ou a Valsa Opus 8 nº 4, do paraguaio Agustín Barrios. Granados, com sua irresistível Dança Espanhola nº 5, e Albéniz, com Astúrias numa transcrição de Segovia, com quem Isbin estudou, foram os pretextos finais para performances refinadas de uma violonista amadurecida, de plena posse de um talento extraordinário.