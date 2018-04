'Licença para Casar' aposta no carisma de Robin Williams

A comédia Licença para Casar, em estréia nacional nesta sexta-feira, coloca em primeiro plano os tormentos que um pastor (Robin Williams) impõe aos noivos obrigados a seguir o curso pré-nupcial em sua paróquia. Veja também: Trailer de Licença para Casar No papel do reverendo Frank, Williams é um verdadeiro lobo em pele de cordeiro. Aparentemente simpático, ele na verdade conduz com mão de ferro seus paroquianos. Os noivos merecem sua atenção especial. Para aceitar fazer seu casamento, ele os obriga a um cursinho preparatório em que se torna praticamente o dono de suas vidas. Suas vítimas são Sadie (a atriz e cantora Mandy Moore) e Ben (John Karsinski, da série The Office). Os dois se dão muito bem até o dia em que decidem casar-se na mesma igreja que os pais da moça - justamente o reino do reverendo Frank. Entre os inúmeros desafios do cursinho, que pretende avaliar a maturidade para o casamento, os noivos aceitam carregar para todo lado uma dupla de bebês de brinquedo. Os bonecos têm uma incrível capacidade de chorar alto e sujar as fraldas, até porque são acionados à distância pelo diabólico auxiliar de Frank, um aprendiz de pastor de 12 anos (Josh Flitter). Por já morarem juntos, Sadie e Ben tornam-se alvo de constante espionagem por parte de Frank e seu pequeno assistente. O menino vai até esconder microfones no apartamento de Sadie e Ben, para que se possa vigiar se estão mesmo evitando o sexo até o casamento, como prometeram. O romantismo do casal é abalado também pelos comentários amargurados do melhor amigo de Ben, Joel (De Ray Davis), que lhe descreve o casamento como o inferno na terra, baseado em sua própria experiência. E o ciúme aparece quando Sadie começa a pedir palpites para toda a decoração da festa de casamento ao seu melhor amigo de infância, Carlisle (Eric Christian Olsen). As situações do roteiro escrito por Kim Barker, Tim Rasmussen e Vince Di Meglio, sob a direção de Ken Kwapis (de Quatro Amigas e um Jeans Viajante) muitas vezes parecem feitas para os anos 1950. Fica difícil acreditar que um casal do século 21 se submeteria por tanto tempo a ser perturbado assim.