Libreto de ópera é tema de curso O professor italiano Ennio Speranza vai ministrar, entre 7 e 24 de maio, o curso O Libreto de Ópera: Teoria, História e Prática, na SP Escola de Teatro. Doutor em história e análise das culturas musicais e diretor e maestro da RAI 3, emissora de TV estatal da Itália, Speranza conduzirá as aulas em italiano, com tradução simultânea. O curso tem como meta apresentar a relação entre o libretista e o compositor na criação de obras operísticas desde o século 17. As aulas ocorrerão de segunda-feira a sábado, das 14 às 17 horas. A SP Escola de Teatro está localizada na Praça Roosevelt, 210. Mais informações pelo telefone 2292-7988.