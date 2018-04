Liberada extensão da obra de Salinger Uma continuação do famoso romance de J. D. Salinger O Apanhador no Campo de Centeio será reeditada em breve. Escrito por um autor sueco desconhecido, Fredrik Colting, o livro 60 Anos Depois - Do Outro Lado do Campo de Centeio foi lançado na Grã-Bretanha e na Suécia há cerca de dois anos e estava embargado desde que um tribunal norte-americano suspendeu sua distribuição. Os advogados de Salinger bloquearam a publicação nos EUA em julho de 2009, seis meses antes da morte do escritor. Apenas agora, os responsáveis pelo legado editorial do autor teriam liberado a obra em que o protagonista Holden Caulfield aparece com 76 anos. / EFE