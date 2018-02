Liam Gallagher toca na Olimpíada Apesar de Noel Gallagher ter recusado o convite para tocar Wonderwall na Olimpíada, seu irmão Liam Gallagher afirmou que vai mostrar o hit da antiga banda Oasis. A apresentação ocorrerá na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2012 em Londres, em 12 de agosto, que, segundo estimativas, será vista por 650 milhões de pessoas. Segundo informou o jornal inglês The Sun, Liam se apresentará com sua banda Beady Eye no show que também terá a The Who, Kaiser Chiefs, Take That, George Michael e Emile Sande. Noel teria recusado o convite alegando que estaria em turnê com sua atual banda, a High Flying Birds.