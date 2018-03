'Li todos os seus livros', diz Obama a García Márquez

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, cumprimentou na quinta-feira, 16, o escritor colombiano Gabriel García Márquez, com quem se encontrou no México, e confessou ser um admirador de sua literatura.

"Li todos os seus livros", disse o norte-americano. Os dois conversaram ontem à noite, durante um jantar oferecido pelo presidente mexicano, Felipe Calderón.

O Nobel de Literatura, que mora na Cidade do México, estava entre os cerca de cem convidados do evento, realizado no Museu Nacional de Antropologia. Um dos presentes foi o magnata Carlos Slim, apontado como um dos homens mais ricos do mundo.

Em seu perfil no site de relacionamento Facebook, Obama diz ser um leitor voraz e admirador de autores como William Shakespeare, Ralph Emerson e Marilynne Robinson. Esta é a primeira vez, porém, que ele revela seu interesse pela obra de García Márquez.