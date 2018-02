Leya recolhe as crônicas de gelo Por causa de falha no processo de edição do quinto volume da saga As Crônicas de Gelo e Fogo - A Dança dos Dragões, livro recém-chegado ao mercado nacional pela editora Leya, os 150 mil exemplares impressos não trazem o capítulo 26 - O Soprado pelo Vento. A Leya interrompeu a distribuição da obra e, a partir de hoje, vai recolher os exemplares que estão à venda nas livrarias de todo o País. Aos leitores que já adquiriam a obra, a editora garante a troca pelo exemplar correto e disponibiliza em seu site (www.leya.com), a partir de hoje, a versão digital do capítulo faltante. Uma nova edição também está sendo impressa e será distribuída a partir de 1.º de agosto.