Levitação jazzística

Já na primeira audição se nota que há muita informação ali, de ecos do Clube da Esquina mineiro (na faixa Liv) à presença de Piazzolla (em Délicatesse, que tem um sabor inequívoco de Adiós Nonino). Jazz contemporâneo de primeiríssima, o álbum parece ser mais orientado pela guitarra de Walter Nery, sucedânea de outros melodistas como Kurt Rosenwinkel e Pat Metheny. Os outros dois integrantes são o baixista Guto Brambilla (autor da delicada suíte Sky, que ousa em um solo de arco de contrabaixo) e Fernando Baggio (compositor das sutilezas harmônicas de Sarayu, a faixa de abertura).

Nervosa, Rabbit Experiment tem um pique de trilha sonora de filme policial, lembra muito Spillane, de John Zorn. O disco conta com a participação do guitarrista texano Mike Moreno, que cede uma de suas composições para o álbum, Mirror Mirror, típica das vanguardas jazzísticas nova-iorquinas.

RdT significava, originalmente, Rapazes do Trio. Professores de conservatório, faziam incursões em lugares como o Teta Bar. Nas notas do disco, eles explicam de forma tecnocrática suas intenções, mas o fato é que o prazer que o disco causa não está na elaboração formal (que às vezes pode estar a serviço do tédio), mas no momento em que os pés dos instrumentistas saem do chão e eles levitam com sua bela música.

RDT

ELO

Selo RdT Music/Distribuição Trama

Preço:

R$ 34,90

ÓTIMO