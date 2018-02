Leveza, equívocos e 5 minutos especiais

Ao menos quanto ao concerto de anteontem, o adjetivo "pesado" surpreende, já que a primeira parte foi leve até demais, com a "matadora" abertura de Guilherme Tell de Rossini e a estreia mundial do concerto para dois violões de Paulo Bellinati com o Brasil Guitar Duo. Possivelmente, a experiente assinante tenha se referido à segunda parte: 40 minutos de Respighi são de fato pesados. Menos pelas Fontes de Roma, de fatura mais transparente; mais pela arrastada Rainha de Sabá. A regência meio truculenta de Giancarlo Guerrero, se não funcionou nas fontes, esquecendo a sutileza, se mostrou tão pesada quanto a própria Belkis. Ouvindo-a, sacamos por que esta música foi usada como propaganda pelo fascismo. Pertenceu à Reale Accademia d'Italia e colaborou com Gabriele D'Annunzio, uma espécie de ministro da cultura informal de Mussolini.

Já a leveza da primeira parte dividiu-se em dois segmentos. Primeiro, a abertura de Rossini, com seu galope final capaz de ressuscitar defunto. Observando a reação do público, dá para entender a inveja que Beethoven sentia do autor de Guilherme Tell.

Bellinati é um dos mais talentosos violonistas da música instrumental brasileira, gênio no improviso e autor de temas antológicos e que desfruta hoje de justíssimo prestígio internacional.

Mas seu concerto tem um problema sério. Não é um concerto. Apenas empilha, em sequências estanques, seções do duo e da orquestra. Em raros momentos tocam juntos. Bellinati declarou que não quis fazer um concerto erudito. Mas ao menos poderia ter fugido da orquestração simplória, calcada na batida cartilha das trilhas de Hollywood. É visível. Ele não se sentiu à vontade com a encomenda, que resultou num Frankenstein: partes maravilhosas do duo de violões com a orquestra calada; e platitudes na orquestra, sem o duo.

Os compositores contemporâneos que de fato praticam música de invenção são minoria nas encomendas da Osesp deste ano. Dupla perversidade: com Bellinati e com criadores que permanecem marginalizados. Afinal, a função de uma orquestra é encomendar obras a compositores - e não a músicos populares, que nestas tentativas frustradas de "crossover" caem num neonacionalismo canhestro.

Houve, no entanto, um grande momento do Brasil Guitar Duo: o Samba, de Bellinati, no extra. Cinco minutos magníficos.