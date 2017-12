Letterman volta à polêmica racista criada por ator de <i>Seinfeld</i> O ator da série de TV Seinfeld Jerry Seinfeld é o convidado desta semana do programa Late Show, de David Letterman. Na semana passada, outro integrante do elenco, Michael Richards, o Cosmo Kramer do seriado, foi ao programa da CBS desculpar-se publicamente por ter proferido insultos racistas a dois negros. O caso continua ganhando cada vez mais espaço na imprensa dos Estados Unidos. O motivo da entrevista com Jerry Seinfeld, que vai ao ar nos EUA nesta segunda, é o lançamento da série em DVD, que vai relembrar os bons momentos da atração. Mas haverá uma participação - via satélite - de Michael Richards, comentando o episódio. Neste domingo Richards disse, no programa de rádio do reverendo Jesse Jackson (transmitido a todo país) que ficou "destroçado" com o incidente, e mais uma vez se desculpou com a população afro-americana. "Não sou racista", declarou Richards na última segunda-feira, no programa de Letterman. Na sexta-feira, em Los Angeles, ele insultou dois negros depois que eles disseram a Richards que ele não era engraçado. "Reagi mal, me irritei e disse coisas muito desagradáveis a dois afro-americanos", afirmou o ator. O episódio aconteceu na boate The Laugh Factory e pode ser visto no site TMZ.com. O arrependimento de Richards foi repercutido nas principais redes de televisão americanas, acompanhadas de comentários de ativistas, recriminando a atitude do ator.