Letrista Hal David morre aos 91 anos

O letrista americano Hal David, célebre parceiro de Burt Bacharach em diversos clássicos - entre eles Walk on By e Say a Little Prayer, eternizados por Dionne Warwick - morreu neste sábado aos 91 anos.

De acordo com a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores, David morreu em Los Angeles de complicações decorrentes de um derrame.

Além de hits para a cantora Dionne Warwick, a dupla David e Bacharach compôs músicas para os filmes Como Conquistar as Mulheres e Cassino Royale.

A esposa do letrista, Eunice David, afirmou à agência de notícias Associated Press que o marido vinha lutando para se recuperar de um derrame sofrido em março, mas sua saúde teria sofrido novos abalos na terça-feira.

"Mesmo no fim da vida, Hal sempre tinha uma canção na cabeça", afirmou Eunice David.

"Ele estava sempre tomando notas, ou me pedindo para anotar, para não esquecer uma letra."

David conquistou dois Oscars por seu trabalho na trilha sonora do filme Butch Cassidy, de 1969, um por melhor trilha, outro por melhor canção, com Raindrops Keep Fallin' On My Head.

Ambos foram divididos com o compositor Bacharach.

A dupla também foi indicada a outros três Oscars e ganharam muitos outros prêmios por suas trilhas.

A música criada por David foi interpretada por monstros da música como Louis Armstrong e the Carpenters, além de Sandie Shaw e Perry Como.

Em 2011, Hal David e Burt Bacharach foram homenageados com o prêmio Gershwin de música popular pela Biblioteca do Congresso Nacional americano.

