'Letras & Leituras’, com Mona Dorf, estréia no estadao.com.br

OsPodcasts do portal estadao.com.br ganham a partir de hoje um reforço cultural de peso: o ‘Letras & Leituras’, apresentado pela jornalista Mona Dorf. O programa, que já vai ao ar pela rádio Eldorado (AM - 700 kHz São Paulo) de segunda a sexta-feira, às 11h45, dentro do Panorama Eldorado, traz entrevistas com artistas, músicos, roteiristas e cineastas, além de escritores, livreiros, editores e leitores anônimos. A idéia é dar o maior número possível de informações e dicas sobre títulos e autores, de forma dinâmica e descontraída. Veja também: Ouça Podcast Letras & Leituras No site do programa , está à disposição um arquivo completo com todas as entrevistas do programa até hoje, com nomes que vão do roqueiro Lobão ao secretário de Cultura do Estado de São Paulo João Sayad. O internauta também pode entrar em contato com a apresentadora e a produção pelo e-mail mona@letraseleituras.com.br . Mona Dorf tem mais de 20 anos de experiência em jornalismo, grande parte na TV, onde apresentou telejornais na Globo, Cultura e Manchete. Mona também foi uma das primeiras jornalistas de TV a apostar na internet: em 2001 tornou-se apresentadora do talk show ‘Mona Dorf Entrevista’, no portal America On Line. "Acho que a Internet é a mídia ideal", disse a jornalista na época. "A TV glamouriza demais o entrevistado". Na mesma época, a jornalista afirmou ainda que o público tinha muito a acrescentar, mas a tecnologia televisiva não permitia contato. "O feedback no meio digital é simultâneo. E na internet, ao contrário da TV, não há horário."