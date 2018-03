LESLIE CARON É PREMIADA EM PARIS A atriz e bailarina franco-americana Leslie Caron, que protagonizou, ao lado de Gene Kelly, o filme Um Americano em Paris (1951), recebeu ontem a Gran Medalha de Vermeil, a mais alta distinção da capital francesa. A intérprete, de 81 anos, recebeu o prêmio das mãos do prefeito da cidade, Bertrand Delanöe, que destacou o papel de Caron como "símbolo do afeto entre o povo francês e o americano". Filha de uma americana e um francês, Caron iniciou sua carreira como bailarina clássica com apenas 9 anos e ainda muito jovem foi descoberta por Kelly, que já era um famoso bailarino e a escolheu como parceira de baile no clássico Um Americano em Paris. / EFE