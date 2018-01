"Les Misérables" comemora 21 anos e desbanca "Cats" A montagem do musical "Les Misérables", dirigido por Trevor Nunn e John Caird, completou neste domingo seus 21 anos em cartaz, sendo agora o espetáculo com mais tempo em temporada. A novela do francês Victor Hugo, publicada em 1862, estreou no Queen´s Theatre, em Londres em 8 de outubro de 1985. Dessa forma, "Les Misérables" desbanca, por sua permanência ininterrupta, o musical "Cats". Para comemorar, a Orquestra da BBC se juntou ao coro nessa apresentação e houve a presença de alguns membros da equipe inicial. Esse clássico já rodou o mundo, passando por 38 países e 223 cidades do mundo, inclusive São Paulo.