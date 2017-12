Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx voltam a filmar juntos em longa sobre crimes

Após Django Livre, que Quentin Tarantino, os atores Leonardo DiCaprio e Jamie Foxx (foto) voltarão a filmar juntos. Será um longa, segundo a revista Hollywood Reporter, chamado Mean Business on North Ganson Street. O roteiro é baseado em um livro de S. Craig Zahler, ainda não publicado, que narra a história de um detetive (DiCaprio) que viaja a uma cidade do interior dos Estados Unidos e se alia a um policial local (Foxx) para combater uma onda de crimes. Ainda não foi escolhido um diretor para o projeto e DiCaprio vai atuar também como produtor. / EFE