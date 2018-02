Leonardo Di Caprio faz leilão ambiental O ator Leonardo Di Caprio e sua fundação se associaram à Christie's para realizar, nesta segunda-feira, um leilão com finalidades ambientais. O chamado Leilão da Décima Primeira Hora reunirá 33 obras, muitas delas criadas e doadas especificamente para esse evento. Três obras têm valor estimado na faixa de US$ 1,5 milhão a US$ 2,5 milhões: The Tiger, de Zeng Fanzhi; The Skin Speaks a Language Not Its Own, de Bharti Kher; e Untitled (Standard Lotus Nº II, Bird of Paradise, Tiger Mouth Face 44.01), de Mark Grotjahn. "Será o maior evento único de arrecadação de verbas para fins ambientais na história", disse Loic Gouzer,