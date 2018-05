Leonard Cohen ganha prêmio O cantor e compositor canadense Leonard Cohen conquistou ontem o Prêmio Príncipe das Astúrias das Letras de 2011. A informação foi divulgada pela fundação que concede a premiação. Segundo os organizadores, Cohen, que é mais conhecido pelo seu lado musical, também é autor de obras em verso e prosa que "influenciaram três gerações de todo o mundo." Aos 77 anos, ele escreveu livros como Let us Compare Mythologies, The Favourite Game e Parasites of Heaven, derrotou na final a sua compatriota Alice Munro e o inglês Ian McEwan. No ano passado, o prêmio foi dado ao libanês Amin Maalouf. A cerimônia de entrega ocorre em outubro, na Espanha. / AFP