Leonard Cohen é avô e não sabia A filha do cantor e poeta Leonard Cohen tornou-se a mãe de aluguel do bebê do cantor Rufus Wainwright e seu companheiro, o alemão Jorn Weisbrodt. Lorca Cohen revelou o segredo em sua página na internet. Ela é filha de Leonard Cohen, autor do clássico Hallelujah, e se dispôs a realizar o sonho de Wainwright. Este declarou que a filha, Viva Katherine Wainwright Cohen, é um "pequeno anjo". Wainwright dedicou uma frase em francês para Viva: "Il y a Longtemps Que Je t"Aime, Jamais Je ne t"Oublierai" (Há muito tempo que te amo/ Jamais te esquecerei"). Lorca Cohen recebeu esse nome em homenagem ao poeta espanhol Federico García Lorca. / EFE