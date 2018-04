Léo Cavalcanti vence festival na Semana da Canção O jovem paulistano Léo Cavalcanti foi o vencedor do festival dentro da Semana da Canção Brasileira, que terminou no início da madrugada de ontem, em São Luiz do Paraitinga. Dos 12 selecionados, 2 eram mulheres e o fato de elas terem ficado com o segundo (a pernambucana Karina Buhr) e o terceiro (a carioca Aricia Mess) lugares é significativo. "Hoje há um grande número de cantoras que compõem, mas as músicas não são boas", disse Chico César, que presidiu o júri formado ainda pela cantora Virginia Rosa e os compositores Galvão, de São Luiz do Paraitinga, e Dante Ozzetti.