Leny Andrade abre temporada

Veja a aula-show ao vivo de Leny Andrade

A performance de Leny Andrade, cantora carioca que acumula cerca de 20 discos gravados, será transmitida também ao vivo pela Rádio Eldorado FM. Aos que quiserem acompanhar o show ao vivo, na casa, o couvert sai por R$ 60.

Leny cantará ao lado de Erivelton Silva na bateria, José Fernando Merlino no piano, Jamil Joanes no baixo, Julio Merlino no sax e flauta e José Arimatéia Silva no trompete e flugelhorn. Além do show em si, a apresentação quer proporcionar ao público uma verdadeira aula sobre a bossa nova a partir das intervenções de Daniel Daibem sobre melodias e ritmos que compõem esse estilo.

Leny Andrade de Lima é do Rio de Janeiro, formada pelo Conservatório Brasileiro de Música, onde ingressou aos 9 anos. Sua carreira começou aos 15, quando passou a fazer parte da Orquestra de Permínio Gonçalves, e, em seguida, a cantar em boates pela capital carioca. Em 1961, gravou seu primeiro disco, A Sensação. Com voz forte, sempre interpretou letras de Tom Jobim, Durval Ferreira, Cartola, Nelson Cavaquinho, Ronaldo Bôscoli, João Donato, entre outros.

Em 2007 ganhou o Grammy Latino na categoria melhor álbum de música popular brasileira, com o disco Ao Vivo, feito em parceria com César Camargo Mariano. No mesmo ano recebeu nos Estados Unidos o troféu Voz das Américas e foi saudada como "extraordinária" pelo jornal New York Times.

Foi considerada como "uma das cantoras com maior capacidade de improvisação" pelo periódico The Globe, de Boston, enquanto viajava pelo mundo fazendo shows e se apresentando em festivais com grandes nomes da música internacional, como Chucho Valdéz, Ron Carter, Gonzalo Rubalcaba, Paquito D"Rivera e os brasileiros Luiz Eça, Eumir Deodato, Francis Hime, Dick Farney e João Donato. No ano passado, gravou Momentos da Bossa ao Vivo, ao lado de César Camargo Mariano.