Lenny Kravitz elogia Obama e critica Bush O cantor americano Lenny Kravitz elogiou o pré-candidato democrata Barack Obama e soltou o verbo contra o atual presidente dos Estados Unidos, George W. Bush. Kravitz revelou que gosta das coisas que Obama diz, da vibração que ele transmite. "São muitos os que compartilham com o que ele fala", afirmou o cantor. Já sobre Bush, Kravitz sentenciou: "Foi uma das presidências mais desastrosas da história". As informações são do Jornal da Tarde