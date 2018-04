Lennon para todos No aniversário de 30 anos da morte de John Lennon, em 8 de dezembro do ano passado, o Beatle foi relembrado com uma porção de relançamentos. Nada que tenha contribuído significativamente à sua discografia, mas o suficiente para satisfazer uma porção de gostos e orçamentos. O Santo Graal destes, para fanáticos abonados ou dispostos a deixar um naco do salário na loja, é o Signature Box, caixa com 11 discos que traz todos os álbuns lançados por Lennon depois do término dos Beatles, em 1970, e algumas novas faixas gravadas em casa. Sai por R$834 e os discos solo de 1968 a 1969 não estão presentes. Quem procura gastar menos pode comprá-los separados, ou gastar com a coletânea Power to the People - The Hits, por R$38,40.