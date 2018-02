Lennon e Yoko por US$ 15 mil

"Lennon e Yoko eram um casal muito especial, que lutou abertamente contra a guerra do Vietnã e pela paz mundial. Por isso, essa fotografia é única, porque mostra o casal abraçado de uma maneira muito íntima e carinhosa", disse a diretora de fotografia da Swann, Daile Kaplan.

A especialista explicou que a imagem foi captada pouco antes do assassinato de Lennon em dezembro de 1980, na entrada de sua residência.

A foto foi feita para a revista Rolling Stone e mostra o ex-Beatle e sua mulher Yoko Ono abraçados, mas não é a famosa foto que estampou a capa da publicação americana em que Lennon posou nu e Yoko vestida.

A foto de Leibovitz é uma de 40 cópias reveladas da original e estima-se que ela seja arrematada por um valor entre US$ 10 mil e US$ 15 mil. O leilão será organizado pela casa Swann Auction Galelries, no dia 19 de outubro.

O registro faz parte do acervo de um colecionador privado e será leiloada com mais outras 300 fotografias de reconhecidos artistas contemporâneos e de outros do século 19. Entre as imagens que vão a leilão também está outra de Annie Leibovitz tirada do ciclista norte-americano Lance Armstrong, que venceu a Volta da França por sete vezes consecutivas.