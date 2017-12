Lennon ainda é mais usado por biógrafos e fãs escritores

Quase 30 anos após sua morte, Lennon, como se vê, continua o beatle mais lembrado e analisado. O livro de Cynthia Lennon, mãe de Julian, filho mais velho do cantor, tem prefácio do último, que já começa se queixando, ao afirmar que o líder da banda era intimidador o bastante para considerar sua mãe apenas uma "nuvem de fumaça" em sua vida.

Ressentida, Cynthia reclama da biografias de John Lennon, que a colocam invariavelmente em papel secundário. O casamento, assume a ex-esposa, foi uma mistura entre o cômico e o bizarro. Lembra que Lennon obrigou seu empresário Brian Epstein a tomar medidas para impedir que o pai do músico, Alf, lançasse o disco que gravou em 1965, e que todos os problemas do casal começaram nessa época, por causa do envolvimento do marido com drogas.

E, para os fãs mais fetichistas, a editora Arx coloca no mercado o livro de Jerry Levitan, "Eu Conheci Lennon" (tradução de André Takeda e Marcelo Barbão), relato de um adolescente que conseguiu se infiltrar numa entrevista coletiva de Lennon e Yoko Ono, em 1969, no Canadá, registrando depois uma exclusiva de 40 minutos com a dupla, gravação inédita disponível no DVD que acompanha o livro.

Na entrevista inédita, Lennon falou, entre outros assuntos, do guru dos Beatles, o indiano Maharishi Mahesh Yogi. "Ele não era uma farsa", defendeu, para logo em seguida comentar que não sabia o que estava acontecendo quando gravou "Revolution 9", a ponto de não se lembrar dos palavrões registrados na faixa mais polêmica do álbum branco dos Beatles. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.