LENINE É TEMA DE DOCUMENTÁRIO

A nova fase do seriado Tapas & Beijos, previsto para voltar à grade da Globo em abril, terá destaque para o casal Flavinha (Fernanda de Freitas) e Djalma (Otávio Müller). Na nova etapa do programa, ela deixará de ser vendedora e se tornará gerente da Djalma Noivas, pois o marido vai se afastar do trabalho por problemas de saúde. Enquanto Flavinha reformula a estrutura administrativa da loja, o comerciante tenta arranjar trabalho às escondidas, mas tem dificuldades para se manter nos empregos que consegue.

Figura conhecida do cinema francês, Jean Reno faz sua estreia na TV hoje, às 23 h, no canal pago FX, com a série Jo. Na trama de oito episódios, o ator interpreta o detetive Jo St-Clair, da Brigada Criminal de elite de Paris, que cuida dos casos de homicídio misteriosos da capital francesa.

Na atração, os personagens vão a pontos icônicos de Paris, como a Torre Eiffel, a Catedral de Notre-Dame e a Place Vendôme, em busca de pistas dos assassinos.

Jo trabalha na companhia do detetive Bayard (Tom Austen), um jovem sedutor cujo método teórico contrasta com o estilo do veterano. A série é uma criação do escritor e produtor ganhador do Emmy René Balcer, do sucesso norte-americano Law & Order: Criminal Intent.

A voz do astro de Hollywood Mel Gibson é uma das atrações do documentário The Last Trimate, que o canal pago +Globosat exibe na terça-feira, às 23 h. O longa mostra a trajetória de três pesquisadoras que, nos anos 1960, foram enviadas a locais remotos do planeta para estudar diferentes espécies de macacos. O ator americano pontua o programa, que fala sobre como a vida de Biruté

Galdikas, Dian Fossey e Jane Goodall mudou nos 35 anos em que as três passaram estudando as espécies de primatas.