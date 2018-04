Lenine apresenta o 'Carnaval de Recife' em São Paulo Uma semana após o pianista e compositor mineiro Wagner Tiso trazer a São Paulo um espetáculo com instrumentos eruditos ao som do frevo, o ritmo pernambucano, que comemora 100 anos, estará presente amanhã em mais um evento na capital paulista, quando o cantor Lenine encabeça o show "Carnaval Multicultural do Recife" no Citibank Hall. ?Queremos atrair patrocinadores e turistas para o carnaval de Recife?, conta Lygia Falcão, coordenadora do projeto ?100 anos do frevo?. ?E também vamos mostrar a cultura de Pernambuco?, complementa ela. A ação turística vem sendo realizada desde 2002 em São Paulo. No ano passado, Alceu Valença encabeçou a festa, que neste ano terá Lenine no comando. Ele trará canções do "Acústico MTV", lançado em 2006, e terá como convidada a cirandeira Lia de Itamaracá. O show começa com apresentação do maracatu "Encanto da Alegria". Nos intervalos, o maracatu "Piaba de Ouro" será o responsável pela performance. Além de Lenine, a festa conta com a Orquestra Popular do Frevo. ?É um frevo que está fazendo cem anos, mas está novinho em folha?, brinca Lygia. ?Queremos trazer a alegria e o espírito de diversão de Recife para São Paulo. Para que depois o pessoal conheça de verdade lá em Recife, que tem o carnaval mais democrático e participativo do Brasil?. Carnaval Multicultural do Recife com Lenine. Citibank Hall. Av. dos Jamaris, 213. Terça-feira, a partir das 21h30. Ingressos: de R$ 40 a R$ 100. Informações (11) 6846-6040.