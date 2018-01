Lendárias entrevistas do Pasquim serão revisitadas no Canal Brasil Honrosamente conhecido como o subversivo jornal dos idos da ditadura militar no Brasil, pelo qual desfilaram Millôr, Paulo Francis, Ziraldo, Jaguar, Vinicius, Ivan Lessa, Sérgio Augusto, Henfil - só para citar alguns -, o Pasquim foi a tribuna de quem tinha disposição para debochar do regime. Agora, uma seleção dos depoimentos mais relevantes lá estampados será revisitada na série As Grandes Entrevistas do Pasquim, produção da República Pureza Filmes, em 13 episódios, para o Canal Brasil. A produtora acaba de receber a primeira parcela da verba de R$ 607.880,00 liberada pelo Fundo Setorial de Audiovisual (FSA) e deve começar a gravar ainda este ano, para estrear em 2014.