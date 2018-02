'Lenda do Tesouro Perdido' lidera bilheterias no Natal nos EUA O filme de aventura "A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos", com Nicolas Cage, arrecadou 65 milhões de dólares nos cinco dias seguintes ao de sua estréia na América do Norte, afirmou a Walt Disney Pictures na terça-feira. A cifra inclui o total obtido com a venda de ingressos nos primeiros quatro dias de exibição do filme, que estreou na sexta-feira, e a estimativa para o dia do Natal. Os números definitivos devem ser divulgados na quarta-feira. No dia 24 de dezembro, o filme também faturou 27,5 milhões de dólares em 17 mercados de fora dos EUA, a maior parte deles localizados na Ásia. A bastante criticada sequência do sucesso "A Lenda do Tesouro Perdido" leva o caçador de tesouros interpretado por Cage a viajar pelo mundo tentando resolver um mistério envolvendo o assassinato de Abraham Lincoln. O thriller de ficção científica com Will Smith "Eu Sou a Lenda" ficou em segundo lugar nesses cinco dias, com 47,5 milhões de dólares, faturando em 12 dias 150,8 milhões, afirmou a Warner Bros. Pictures. Devido ao feriado, os dados sobre vários filmes são ainda incompletos. A Twentieth Century Fox arrecadou um total de 32,8 milhões de dólares com seu surpreendente "Alvin e os Esquilos," afirmando ser impossível realizar uma estimativa para o Dia do Natal. Depois de 11 dias, o filme infantil faturou 88,7 milhões de dólares. A produção "Charlie Wilson's War" (a guerra de Charlie Wilson) arrecadou 14,75 milhões de dólares, e o musical "Sweeney Todd", com Johnny Depp, 12,75 milhões, nos últimos cinco dias. Os estúdios responsáveis pelos filmes, a Universal Pictures e a DreamWorks Pictures, respectivamente, avisaram que as estimativas sobre o dia do Natal seriam provavelmente revistas. O desempenho nas bilheterias de "Charlie Wilson", uma produção bem cuidada com Tom Hanks e Julia Roberts, em cartaz em duas vezes mais cinemas do que "Sweeney Todd", ainda está em aberto. A seguir na lista das maiores arrecadações está "P.S. I Love You" (P.S. eu te amo), que faturou 9,1 milhões de dólares em seus primeiros cinco dias de exibição. Depois de um fim de semana fraco, a Warner Bros. afirmou ter esperanças de que um número maior de mulheres compareça aos cinemas para ver o melodrama com Hilary Swank agora que o Natal já ficou para trás. A sátira de musical "Walk Hard: The Dewey Cox Story" (dura caminhada: a história de Dewey Cox) arrecadou 4,7 milhões de dólares em quatro dias. A Columbia Pictures, distribuidora do filme, afirmou não possuir uma estimativa sobre o faturamento do filme, que desapontou nas bilheterias, no dia do Natal. (Reportagem de Dean Goodman)